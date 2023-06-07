Власти США и Британии обсудят укрепление сотрудничества в экономике и обороне

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудит с президентом США Джо Байденом и конгрессменами укрепление сотрудничества в сферах экономики и обороны.

В канцелярии британского премьера отметили, что политики планируют активизировать работу по защите ключевых отраслей «от угроз, в том числе со стороны враждебных государств».

«Нынешний высокий уровень отношений между Великобританией и США показывает, что мы идеально подходим для совместной борьбы с этими вызовами», — говорится в сообщении.

Ранее газета The Times сообщала, что Сунак и Байден обсудят создание «барьеров» на пути внедрения ИИ.

До этого в США в ходе имитационных испытаний беспилотник ВВС, управляемый искусственным интеллектом, принял решение убить оператора.

Также в Минобороны Британии сообщили, что AUKUS провёл испытания с использованием искусственного интеллекта.