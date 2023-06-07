Додик заявил, что был горд получить от Путина орден Александра Невского

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что горд получить от президента России Владимира Путина орден Александра Невского.

«Я горд», — написал он в Twitter.

Додик сопроводил пост указом российского лидера о присвоении ему ордена.

Ранее сообщалось, что Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской за большой вклад в развитие сотрудничества между Россией и Боснией и Герцеговиной и укрепление партнёрства с Республикой Сербской.

Послу России в Сараеве Игорю Калабухову Додик сообщил, что во время визита Республика Сербская продемонстрировала своё значение и укрепила дружеские отношения с Российской Федерацией.