Додик заявил, что был горд получить от Путина орден Александра Невского
«Я горд», — написал он в Twitter.
Додик сопроводил пост указом российского лидера о присвоении ему ордена.
Ранее сообщалось, что Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской за большой вклад в развитие сотрудничества между Россией и Боснией и Герцеговиной и укрепление партнёрства с Республикой Сербской.
Послу России в Сараеве Игорю Калабухову Додик сообщил, что во время визита Республика Сербская продемонстрировала своё значение и укрепила дружеские отношения с Российской Федерацией.