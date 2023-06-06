Белый дом не стал комментировать возможность размещения ядерных зарядов на F-16 для Киева

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби отказался комментировать возможность размещения ядерных зарядов на F-16 для Украины.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, «потребуется какое-то время на то, чтобы доставить туда эти истребители».

«Президент (США Джо. — RT) Байден был чрезвычайно последователен относительно того, что мы не хотим эскалации в этой войне и, конечно, перерастания её в ядерную. Это не США выступают с безрассудными заявлениями о ядерном оружии», — сказал Кирби.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что ждёт поставок «мощного» количества истребителей F-16 от некоторых стран Европы.

31 мая официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла слова Кирби о нежелании превратить конфликт на Украине в войну с Западом.