Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Белый дом не стал комментировать возможность размещения ядерных зарядов на F-16 для Киева

Короткая ссылка
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби отказался комментировать возможность размещения ядерных зарядов на F-16 для Украины.
Белый дом не стал комментировать возможность размещения ядерных зарядов на F-16 для Киева
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, «потребуется какое-то время на то, чтобы доставить туда эти истребители».

«Президент (США Джо. — RT) Байден был чрезвычайно последователен относительно того, что мы не хотим эскалации в этой войне и, конечно, перерастания её в ядерную. Это не США выступают с безрассудными заявлениями о ядерном оружии», — сказал Кирби.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что ждёт поставок «мощного» количества истребителей F-16 от некоторых стран Европы.

31 мая официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла слова Кирби о нежелании превратить конфликт на Украине в войну с Западом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить