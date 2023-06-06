Reuters: администрация Байдена очень обеспокоена из-за разрушения Каховской ГЭС

Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена очень обеспокоена из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

По словам неназванного представителя американской администрации, Вашингтон пытается выяснить потенциальные последствия произошедшего, передаёт РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим совершил теракт на Каховской ГЭС для недопущения наступления российских Вооружённых сил на данном участке.

Министр обороны России добавил, что это будет иметь тяжёлые и долговременные экологические последствия.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва созовёт заседание СБ ООН в связи с ситуацией на Каховской ГЭС.