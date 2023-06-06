Лавров: призываем друзей критически воспринимать предложения Запада в военной области
С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров в Российско-Таджикском (Славянском) университете.
Он подчеркнул, что неотъемлемой частью курса Вашингтона и его союзников на достижение глобальной гегемонии стала многолетняя экспансия блока НАТО на восток.
Министр иностранных дел России сейчас совершает визит в Душанбе, глава внешнеполитического ведомства выступил на встрече с молодыми дипломатами, студентами, журналистами.