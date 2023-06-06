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Лавров: призываем друзей критически воспринимать предложения Запада в военной области

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Россия призывает своих друзей в Центральной Азии критически воспринимать навязываемые западными странами схемы сотрудничества как в военной области, так и в обучении сотрудников правоохранительных органов.

С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров в Российско-Таджикском (Славянском) университете.

Он подчеркнул, что неотъемлемой частью курса Вашингтона и его союзников на достижение глобальной гегемонии стала многолетняя экспансия блока НАТО на восток.

Министр иностранных дел России сейчас совершает визит в Душанбе, глава внешнеполитического ведомства выступил на встрече с молодыми дипломатами, студентами, журналистами.

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