Посольство России: Москва ценит усилия Индонезии по мирной инициативе

Россия ценит усилия Индонезии по мирной инициативе, несмотря на отказ Киева рассматривать мирные решения конфликта.

Об этом заявили в посольстве России в Индонезии.

«Мы ценим усилия индонезийской стороны по содействию урегулирования кризиса на Украине. Тем не менее, наблюдаем нежелание киевского режима и его западных кураторов рассматривать какие-либо мирные решения конфликта», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону в районе конфликта на Украине.

МИД Украины отверг план Индонезии по мирному урегулированию конфликта.