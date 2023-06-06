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Посольство России: Москва ценит усилия Индонезии по мирной инициативе

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Россия ценит усилия Индонезии по мирной инициативе, несмотря на отказ Киева рассматривать мирные решения конфликта.
Посольство России: Москва ценит усилия Индонезии по мирной инициативе
  • РИА Новости

Об этом заявили в посольстве России в Индонезии.

«Мы ценим усилия индонезийской стороны по содействию урегулирования кризиса на Украине. Тем не менее, наблюдаем нежелание киевского режима и его западных кураторов рассматривать какие-либо мирные решения конфликта», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону в районе конфликта на Украине.

МИД Украины отверг план Индонезии по мирному урегулированию конфликта.

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