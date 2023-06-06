Посольство России: Москва ценит усилия Индонезии по мирной инициативе
- РИА Новости
Об этом заявили в посольстве России в Индонезии.
«Мы ценим усилия индонезийской стороны по содействию урегулирования кризиса на Украине. Тем не менее, наблюдаем нежелание киевского режима и его западных кураторов рассматривать какие-либо мирные решения конфликта», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону в районе конфликта на Украине.
МИД Украины отверг план Индонезии по мирному урегулированию конфликта.