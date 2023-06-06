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Премьер Кубы Марреро прибыл в Россию с визитом

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Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро сообщил о прибытии с визитом в Россию.

«Мы прибыли в братскую Российскую Федерацию с официальным визитом, чтобы расширить и укрепить двусторонние отношения между нашими странами», — написал он в Twitter.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель ранее заявил в интервью RT, что у Кубы и России прекрасные отношения. 

Также Диас-Канель считает президента России Владимира Путина своим другом и настоящим другом Кубы. По его словам, Путин продемонстрировал это на деле.

Ранее Диас-Канель заявил, что Куба может выступить мостом между странами ЕАЭС и Латинской Америки.

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