Премьер Кубы Марреро прибыл в Россию с визитом
«Мы прибыли в братскую Российскую Федерацию с официальным визитом, чтобы расширить и укрепить двусторонние отношения между нашими странами», — написал он в Twitter.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель ранее заявил в интервью RT, что у Кубы и России прекрасные отношения.
Также Диас-Канель считает президента России Владимира Путина своим другом и настоящим другом Кубы. По его словам, Путин продемонстрировал это на деле.
Ранее Диас-Канель заявил, что Куба может выступить мостом между странами ЕАЭС и Латинской Америки.