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Кандидат в президенты США предложил оставить за Россией Крым и большую часть Донбасса

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Кандидат в президенты США, предприниматель Вивек Рамасвами предложил в рамках урегулирования украинского конфликта оставить России Крым и большую часть Донбасса.

«Путин в конечном итоге получит Крым и большую часть Донбасса. Кроме того, НАТО должно поклясться, что Украина не вступит в альянс, а США должны восстановить полные экономические отношения» с Россией. Это большие уступки», — цитирует его Politico.

Рамасвами также предположил, что Североатлантический альянс может осуществлять надзор за ситуацией на Украине.

Ранее он заявил, что расширение НАТО привело к конфликту на Украине.

Ещё один кандидат в президенты США Никки Хейли проговорилась о желании строить отношения с Россией.

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