AP: кандидат в президенты США Хейли проговорилась о желании строить отношения с Россией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли во время интервью WMUR-TV заявила, что американской стороне важно объединиться с другими странами, в том числе с Россией. Как пишет Associated Press, позднее её предвыборный штаб назвал эти слова оговоркой.

«Вы видите, что Саудовская Аравия заключает сделки с Китаем, это нехорошо для нас. Нам нужно, чтобы они были с нами, нам нужно объединиться с другими странами — с Россией, Австралией, Японией, Израилем», — сказала Хейли.

После этого пресс-секретарь штаба Хейли Кен Фарнасо отметил, что «никто не был жёстче по отношению к России, чем Никки Хейли».

«Это совершенно нелепо, она явно оговорилась», — сказал он.

14 февраля стало известно, что бывший постпред США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли выдвигает свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов.