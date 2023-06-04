AP: кандидат в президенты США Хейли проговорилась о желании строить отношения с Россией
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«Вы видите, что Саудовская Аравия заключает сделки с Китаем, это нехорошо для нас. Нам нужно, чтобы они были с нами, нам нужно объединиться с другими странами — с Россией, Австралией, Японией, Израилем», — сказала Хейли.
После этого пресс-секретарь штаба Хейли Кен Фарнасо отметил, что «никто не был жёстче по отношению к России, чем Никки Хейли».
«Это совершенно нелепо, она явно оговорилась», — сказал он.
14 февраля стало известно, что бывший постпред США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли выдвигает свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов.