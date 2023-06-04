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AP: кандидат в президенты США Хейли проговорилась о желании строить отношения с Россией

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли во время интервью WMUR-TV заявила, что американской стороне важно объединиться с другими странами, в том числе с Россией. Как пишет Associated Press, позднее её предвыборный штаб назвал эти слова оговоркой.
AP: кандидат в президенты США Хейли проговорилась о желании строить отношения с Россией
  • AP

«Вы видите, что Саудовская Аравия заключает сделки с Китаем, это нехорошо для нас. Нам нужно, чтобы они были с нами, нам нужно объединиться с другими странами — с Россией, Австралией, Японией, Израилем», — сказала Хейли.

После этого пресс-секретарь штаба Хейли Кен Фарнасо отметил, что «никто не был жёстче по отношению к России, чем Никки Хейли».

«Это совершенно нелепо, она явно оговорилась», — сказал он.

14 февраля стало известно, что бывший постпред США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли выдвигает свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов.

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