Лавров: Швеция и Финляндия уже около десяти лет фактически интегрированы в систему НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе визита на 201-ю военную базу России в Душанбе заявил, что Швеция и Финляндия уже около десяти лет фактически интегрированы в систему НАТО.

Текст его выступления опубликован на сайте дипведомства.

По словам Лаврова, с формальной точки зрения Финляндии и Швеции не было в НАТО. При этом, отметил министр, эти государства на практике уже десять лет активно принимают участие во всех мероприятиях альянса: в учениях, манёврах, в программе, которую несколько лет назад «натовцы навязали» Евросоюзу, — чтобы эти страны согласились предоставить свою территорию для целей транспортировки всего военного имущества на случай военных действий.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия усилит охрану рубежей на северо-западе страны из-за расширения НАТО.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что страны Североатлантического альянса продолжают упрямо гнуть линию на его расширение.