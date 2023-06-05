Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Лавров: Швеция и Финляндия уже около десяти лет фактически интегрированы в систему НАТО

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе визита на 201-ю военную базу России в Душанбе заявил, что Швеция и Финляндия уже около десяти лет фактически интегрированы в систему НАТО.

Текст его выступления опубликован на сайте дипведомства.

По словам Лаврова, с формальной точки зрения Финляндии и Швеции не было в НАТО. При этом, отметил министр, эти государства на практике уже десять лет активно принимают участие во всех мероприятиях альянса: в учениях, манёврах, в программе, которую несколько лет назад «натовцы навязали» Евросоюзу, — чтобы эти страны согласились предоставить свою территорию для целей транспортировки всего военного имущества на случай военных действий.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия усилит охрану рубежей на северо-западе страны из-за расширения НАТО.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что страны Североатлантического альянса продолжают упрямо гнуть линию на его расширение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить