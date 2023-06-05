Лавров: Запад присматривает на роль раздражителей России Закавказье и Центральную Азию
По его словам, Запад спустил с «цепи» киевский режим, продолжив его накачивать самым современным вооружением.
«Запад постоянно ищет дополнительные направления, с которых можно «раздражать» Российскую Федерацию, открывать «второй» и «третий» фронты», — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.
Министр добавил, что одним из фронтов наряду с Закавказьем объявлена Центральная Азия.
Ранее Лавров заявил, что Запад стремится переписать историю, чтобы поссорить братские народы России и Белоруссии.