Лавров: Запад переписывает историю с целью поссорить Россию и Белоруссию

Запад стремится переписать историю, чтобы поссорить братские народы России и Белоруссии.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он рассказал, что коллективный Запад сегодня продолжает попытки «циничной фальсификации истории».

«Цель очевидна — посеять межнациональную и межконфессиональную вражду, разжечь языковой шовинизм, поссорить наши братские народы в расчёте не допустить дальнейшего укрепления Союзного государства», — цитирует Лаврова РИА Новости.

В конце мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с госсекретарём Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем концепцию безопасности Союзного государства.