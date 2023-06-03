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Лавров: Запад переписывает историю с целью поссорить Россию и Белоруссию

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Запад стремится переписать историю, чтобы поссорить братские народы России и Белоруссии.
Лавров: Запад переписывает историю с целью поссорить Россию и Белоруссию
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Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он рассказал, что коллективный Запад сегодня продолжает попытки «циничной фальсификации истории».

«Цель очевидна — посеять межнациональную и межконфессиональную вражду, разжечь языковой шовинизм, поссорить наши братские народы в расчёте не допустить дальнейшего укрепления Союзного государства», — цитирует Лаврова РИА Новости.

В конце мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с госсекретарём Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем концепцию безопасности Союзного государства.

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