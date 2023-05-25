Патрушев обсудил с белорусским коллегой безопасность Союзного государства
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ России.
Отмечается, что беседа прошла на полях XI Международной конференции высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
«Обсуждены вопросы, связанные с разработкой концепции безопасности Союзного государства», — говорится в заявлении.
Ранее Патрушев провёл переговоры с директором Агентства безопасности и информации Сербии Александром Вулиным.