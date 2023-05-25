Патрушев обсудил с белорусским коллегой безопасность Союзного государства

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с госсекретарём Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем концепцию безопасности Союзного государства.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ России.

Отмечается, что беседа прошла на полях XI Международной конференции высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Обсуждены вопросы, связанные с разработкой концепции безопасности Союзного государства», — говорится в заявлении.

Ранее Патрушев провёл переговоры с директором Агентства безопасности и информации Сербии Александром Вулиным.