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Патрушев обсудил с белорусским коллегой безопасность Союзного государства

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с госсекретарём Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем концепцию безопасности Союзного государства.
Патрушев обсудил с белорусским коллегой безопасность Союзного государства
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ России.

Отмечается, что беседа прошла на полях XI Международной конференции высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Обсуждены вопросы, связанные с разработкой концепции безопасности Союзного государства», — говорится в заявлении.

Ранее Патрушев провёл переговоры с директором Агентства безопасности и информации Сербии Александром Вулиным.

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