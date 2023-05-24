Патрушев обсудил с коллегой из Сербии развитие отношений между двумя странами
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл переговоры с директором Агентства безопасности и информации Сербии Александром Вулиным.
- © РИА Новости / Виталий Белоусов
«Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-сербских отношений», — цитирует пресс-службу аппарата Совбеза России ТАСС.
Ранее Патрушев заявил о намерении российской стороны развивать диалог с АСЕАН по всем направлениям.
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