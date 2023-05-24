Патрушев обсудил с коллегой из Сербии развитие отношений между двумя странами

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл переговоры с директором Агентства безопасности и информации Сербии Александром Вулиным.

«Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-сербских отношений», — цитирует пресс-службу аппарата Совбеза России ТАСС.

Ранее Патрушев заявил о намерении российской стороны развивать диалог с АСЕАН по всем направлениям.