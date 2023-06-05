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В Россотрудничестве заявили о сохранении интереса к изучению русского языка на Западе

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Граждане западных стран сохраняют интерес к изучению русского языка. Об этом заявил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.
В Россотрудничестве заявили о сохранении интереса к изучению русского языка на Западе
  • РИА Новости

«Сейчас мы видим очень активную волну», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции, посвящённой Международному дню русского языка, который отмечается 6 июня.

Шевцов добавил, что интерес к изучению русского языка не ушёл, несмотря на сложные отношения России со странами Западной Европы и Северной Америки.

«У нас центры в Западной Европе и Северной Америке работают, люди приходят на курсы русского языка, и в Берлине, и в Париже изучают русский язык», — подчеркнул он.

Ранее ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Наталья Трухановская заявила, что русский язык сохранил пятое место среди мировых языков по индексу глобальной конкурентоспособности и второе место по количеству научных публикаций на языке в 2022 году.

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