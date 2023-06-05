Ректор Института Пушкина Трухановская: русский остаётся на пятом месте среди языков мира

Русский язык сохранил пятое место среди мировых языков по индексу глобальной конкурентоспособности и второе место по количеству научных публикаций на языке в 2022 году.

Как пишет РИА Новости, об этом сообщила ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Наталья Трухановская, ссылаясь на данные исследования института.

«Русский язык не только сохранил своё пятое место среди глобальных языков мира по совокупности критериев, по которым мы оценивали положение русского языка, но и по ряду критериев даже улучшил своё место. Например, русский язык очень популярен в сфере научной коммуникации... Второе место по количеству научных публикаций занимает русский язык в том мировом рейтинге, который мы изучили и обобщили. Ровно так же имеет высокое место русский язык и в части количества средств массовой информации, выходящих на этом языке по всему миру, количество сайтов в интернете на русском языке и количество пользователей русскоязычных этих сайтов», — рассказала Трухановская на пресс-конференции в преддверии Международного дня русского языка.

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина проводит исследование «Индекс положения русского языка в мире» с 2020 года.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что английский язык является мёртвым и призвал учить национальные языки.

Он отметил, что Китай является ярким примером того, как можно сохранить культуру и традиции.

Спикер добавил, что в Индии все должностные лица говорят на родном языке.

День русского языка ежегодно отмечается 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина.