Президент Эритреи: однополярное доминирование и санкции Запада должны уйти в прошлое
«Наш новый миропорядок должен быть основан на уважении верховенства права и суверенитета, на принципе невмешательства, на сотрудничестве, взаимодополняемости, а также на создании более безопасных условий для прогресса человечества», — сказал он.
По словам президента Эритреи, этого можно достичь лишь посредством солидарности народов, а также с помощью «того, что могут сделать Россия, Китай и другие страны в духе солидарности со всеми, кого оставили на задворках».
Он добавил, что страны Африки, Азии, Латинской Америки и Европы должны объединиться, чтобы «не только принять этот вызов, но и совместно работать, чтобы создать новую конъюнктуру, отличающуюся от той, которую мы наблюдаем сейчас».
Ранее Афеверки заявил, что Россия ещё сыграет свою роль в формировании нового, более справедливого миропорядка.
31 мая президент России Владимир Путин встретился с Исайясом Афеверки, посетившим Россию с официальным визитом.