Президент Эритреи: однополярное доминирование и санкции Запада должны уйти в прошлое

Президент Эритреи Исайяс Афеворки в интервью RT в Москве заявил, что однополярное доминирование, сдерживание, диверсии и санкции Запада должны уйти в прошлое. Он отметил, что идеология западных стран — закон джунглей.

«Наш новый миропорядок должен быть основан на уважении верховенства права и суверенитета, на принципе невмешательства, на сотрудничестве, взаимодополняемости, а также на создании более безопасных условий для прогресса человечества», — сказал он.

По словам президента Эритреи, этого можно достичь лишь посредством солидарности народов, а также с помощью «того, что могут сделать Россия, Китай и другие страны в духе солидарности со всеми, кого оставили на задворках».

Он добавил, что страны Африки, Азии, Латинской Америки и Европы должны объединиться, чтобы «не только принять этот вызов, но и совместно работать, чтобы создать новую конъюнктуру, отличающуюся от той, которую мы наблюдаем сейчас».

Ранее Афеверки заявил, что Россия ещё сыграет свою роль в формировании нового, более справедливого миропорядка.

31 мая президент России Владимир Путин встретился с Исайясом Афеверки, посетившим Россию с официальным визитом.