Президент Эритреи: Россия сыграет свою роль в формировании нового миропорядка

Россия ещё сыграет свою роль в формировании нового, более справедливого миропорядка, заявил президент Эритреи Исайяс Афеверки на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Политик выступил за выделение необходимых ресурсов, которые нужны для перехода к новому, цивилизованному международному порядку, основанному на взаимном уважении, сотрудничестве, взаимодополняемости и процветании.

«И мы не просто должны, мы обязаны это сделать. Я надеюсь, и я убежден, что Российская Федерация сыграет свою роль в этой миссии всего человечества на пути к солидарности и сотрудничеству между свободными народами», — заявил лидер Эритреи, слова которого приводит ТАСС.

31 мая Владимир Путин встретился с Исайясом Афеверки, который находится в России с официальным визитом.

Они обсудят перспективы развития отношений двух государств.