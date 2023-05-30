Путин обсудит с президентом Эритреи перспективы развития отношений двух стран
- РИА Новости
«31 мая президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Государства Эритрея Исайясом Афеворки, который находится в России с официальным визитом», — говорится в заявлении.
Отмечается, что стороны обсудят перспективы развития российско-эритрейских отношений в различных областях, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.
Ранее стало известно, что Путин провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.