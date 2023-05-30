Путин обсудит с президентом Эритреи перспективы развития отношений двух стран

Российский лидер Владимир Путин намерен обсудить с президентом Эритреи Исайясом Афеворки 31 мая перспективы развития отношений двух государств. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

РИА Новости

«31 мая президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Государства Эритрея Исайясом Афеворки, который находится в России с официальным визитом», — говорится в заявлении. Отмечается, что стороны обсудят перспективы развития российско-эритрейских отношений в различных областях, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Ранее стало известно, что Путин провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.