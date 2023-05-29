Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом
- AP
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом», — говорится в заявлении.
Путин добавил, что Россия ценит личный вклад турецкого лидера в развитие отношений двух стран в конструктивном и взаимовыгодном ключе.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о планах Эрдогана провести переговоры с Путиным, а также с президентом США Джо Байденом.
28 мая глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов.