Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом

Российский лидер Владимир Путин провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом», — говорится в заявлении.

Путин добавил, что Россия ценит личный вклад турецкого лидера в развитие отношений двух стран в конструктивном и взаимовыгодном ключе.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о планах Эрдогана провести переговоры с Путиным, а также с президентом США Джо Байденом.

28 мая глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов.