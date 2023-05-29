Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с Байденом и Путиным

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом вечером 29 мая. Также Эрдоган намерен переговорить с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу A Haber.

По его словам, у Эрдогана начался насыщенный рабочий период.

«Сегодня вечером планируется телефонный разговор с Байденом. С Путиным также планируется», — цитирует Калына РИА Новости.

Ранее глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов.

Вечером 28 мая Эрдоган поблагодарил народ Турции за доверие, оказанное ему по итогам второго тура выборов главы государства.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал победу Эрдогана во втором туре президентских выборов.