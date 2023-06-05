Пентагон: США внимательно следят за атаками ВСУ внутри российских границ

США внимательно следят за атаками украинской армии внутри российских границ и допускают возможность эскалации по их причине, заявил председатель комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли.

В интервью телеканалу CNN Милли, отвечая на вопрос, могут ли такие риски привести к эскалации, заявил, что «риски эскалации существует всегда».

Он отметил, что США внимательно наблюдают за этими событиями.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты уверены, что Украина не станет использовать для ударов по территории России истребители F-16 производства США, которые планируется ей передать.