Власти Польши: Еврокомиссия продлила до середины сентября запрет на ввоз зерна с Украины

Еврокомиссия продлила запрет на поставки зерна с Украины, сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс.

«ЕС продлил запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины до середины сентября», — написал он в Twitter.

Ранее венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил, что Центральная Европа желает продлить запрет на импорт зерна с Украины.

В начале мая Еврокомиссия ввела запрет до 5 июня на экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы: в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.