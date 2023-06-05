Власти Польши: Еврокомиссия продлила до середины сентября запрет на ввоз зерна с Украины
- РИА Новости
«ЕС продлил запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины до середины сентября», — написал он в Twitter.
Ранее венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил, что Центральная Европа желает продлить запрет на импорт зерна с Украины.
В начале мая Еврокомиссия ввела запрет до 5 июня на экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы: в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.