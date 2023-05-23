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В Венгрии заявили о желании продлить запрет на импорт зерна с Украины

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Венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил, что Центральная Европа желает продлить запрет на импорт зерна с Украины.

«Аграрии хотят добиться того, чтобы запрет на ввоз оставался в силе как минимум в течение этого года, ведь до 5 июня ситуация не разрешится, а зернохранилища в пострадавших странах по-прежнему в основном заняты прошлогодними отгрузками украинского зерна», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Министр также напомнил, что пять затронутых стран — Венгрия, Польша, Словакия, Болгария и Румыния — нуждаются в соответствующих мерах ЕС.

В начале мая Еврокомиссия ввела запрет до 5 июня на экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы — Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

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