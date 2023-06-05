Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия и США переживают острый дефицит взаимного доверия.

Об этом он сказал, комментируя высказывание советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о готовности к диалогу с Россией по созданию новой системы контроля над ядерными вооружениями.

«Это важное и позитивное заявление господина Салливана. Разумеется, мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам. Затем уже можно будет рассматривать предлагаемые форматы диалога», — отметил Песков.

По его словам, Россия остаётся открытой к диалогу.

«Мы считаем это чрезвычайно важным, но нужно сначала понять, как формулируется это предложение», — добавил он.

Песков подчеркнул, что «в таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявления в прессе очень сложно».

«Тем более когда мы переживаем острейший дефицит взаимного доверия в наших двусторонних отношениях», — пояснил он.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что просвет в отношениях России и США пока не просматривается.

Он при этом отметил, что некоторые контакты между Россией и США существуют — по дипломатическим каналам или по теме обмена заключёнными, но «время от времени».

2 июня помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США заинтересованы в новой архитектуре контроля над вооружениями с участием пяти ядерных держав с общим режимом уведомлений о ракетных пусках.

Формализация режима уведомлений о ракетных пусках всеми участниками «пятёрки» при этом представляется прямолинейной мерой, «опирающейся просто на здравый смысл», добавил он.