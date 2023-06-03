Ушаков: Россия и США эпизодически продолжают контакты по дипломатическим каналам
- РИА Новости
Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Некоторые контакты существуют, но не периодически. Время от времени», — заявил Ушаков.
По словам Ушакова, по дипломатической линии существуют контакты между МИД России и американским посольством, а также между Госдепом и российским посольством в США.
«Обмены обсуждаются по специальным каналам, тоже время от времени», — ответил Ушаков на вопрос об обсуждении обмена заключёнными.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США изучают различные варианты действий для возвращения на родину находящихся в местах заключения сограждан Пола Уилана и Эвана Гершковича.