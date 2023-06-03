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Ушаков: Россия и США эпизодически продолжают контакты по дипломатическим каналам

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Некоторые контакты между Россией и США существуют — по дипломатическим каналам или по теме обмена заключёнными, но «время от времени».
Ушаков: Россия и США эпизодически продолжают контакты по дипломатическим каналам
  • РИА Новости

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Некоторые контакты существуют, но не периодически. Время от времени», — заявил Ушаков.

По словам Ушакова, по дипломатической линии существуют контакты между МИД России и американским посольством, а также между Госдепом и российским посольством в США.

«Обмены обсуждаются по специальным каналам, тоже время от времени», — ответил Ушаков на вопрос об обсуждении обмена заключёнными.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США изучают различные варианты действий для возвращения на родину находящихся в местах заключения сограждан Пола Уилана и Эвана Гершковича.

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