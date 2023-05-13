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Белый дом не исключил возможности обмена с Россией осуждённых в других странах россиян

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Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США изучают различные варианты действия для возвращения на родину находящихся в местах заключения сограждан Пола Уилана и Эвана Гершковича.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал, комментируя возможность включения в список на обмен с Россией осуждённых в других странах россиян.

При этом, как отметил Кирби, США не хотят вступать в публичные переговоры.

«Однако могу сказать вам, что мы очень усердно трудимся над тем, чтобы Эван и, конечно же, Пол вернулись к своим семьям», — сказал представитель Белого дома.

По его словам, администрация США рассматривает «различные варианты действий».

Ранее в Белом доме допустили возможность ограниченного ослабления антироссийских санкций для обмена заключённых в России американцев.

Также глава Госдепа Энтони Блинкен заявлял, что США поддерживают контакт с Россией по вопросу заключённых.

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