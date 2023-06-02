Белый дом: США готовы обсуждать контроль над вооружениями с участием пяти ядерных держав

США заинтересованы в новой архитектуре контроля над вооружениями с участием пяти ядерных держав с общим режимом уведомлений о ракетных пусках, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«США готовы участвовать в новых многосторонних усилиях по контролю над вооружениями, в том числе с участием пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и «пятёрки» — США, России, Китая, Великобритании и Франции», — цитирует его РИА Новости.

Формализация режима уведомлений о ракетных пусках всеми участниками «пятёрки» при этом представляется прямолинейной мерой, «опирающейся просто на здравый смысл», добавил он.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ.

Путин также отметил, что не может себе представить инспекции США на российских ядерных объектах.

При этом, по его словам, российская сторона не возражает против участия в дискуссии по ядерному паритету стран НАТО.