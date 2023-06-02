Белый дом: США готовы обсуждать контроль над вооружениями с участием пяти ядерных держав
- РИА Новости
«США готовы участвовать в новых многосторонних усилиях по контролю над вооружениями, в том числе с участием пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и «пятёрки» — США, России, Китая, Великобритании и Франции», — цитирует его РИА Новости.
Формализация режима уведомлений о ракетных пусках всеми участниками «пятёрки» при этом представляется прямолинейной мерой, «опирающейся просто на здравый смысл», добавил он.
21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ.
Путин также отметил, что не может себе представить инспекции США на российских ядерных объектах.
При этом, по его словам, российская сторона не возражает против участия в дискуссии по ядерному паритету стран НАТО.