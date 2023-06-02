Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Белый дом: США готовы обсуждать контроль над вооружениями с участием пяти ядерных держав

Короткая ссылка
США заинтересованы в новой архитектуре контроля над вооружениями с участием пяти ядерных держав с общим режимом уведомлений о ракетных пусках, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Белый дом: США готовы обсуждать контроль над вооружениями с участием пяти ядерных держав
  • РИА Новости

«США готовы участвовать в новых многосторонних усилиях по контролю над вооружениями, в том числе с участием пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и «пятёрки» — США, России, Китая, Великобритании и Франции», — цитирует его РИА Новости.

Формализация режима уведомлений о ракетных пусках всеми участниками «пятёрки» при этом представляется прямолинейной мерой, «опирающейся просто на здравый смысл», добавил он.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ.

Путин также отметил, что не может себе представить инспекции США на российских ядерных объектах.

При этом, по его словам, российская сторона не возражает против участия в дискуссии по ядерному паритету стран НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить