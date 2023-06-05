МИД России: Москва приветствует усилия по мирному решению украинского кризиса
- РИА Новости
Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, комментируя информацию о плане Индонезии по мирному урегулированию конфликта на Украине.
«Мы приветствуем усилия любых государств, которые направлены на мирное решение этого конфликта», — цитирует его ТАСС.
Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону в районе конфликта на Украине.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Киев отверг план Индонезии по мирному урегулированию конфликта.