МИД России: Москва приветствует усилия по мирному решению украинского кризиса

Москва приветствует усилия любых государств, которые направлены на мирное решение украинского кризиса.

Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, комментируя информацию о плане Индонезии по мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Мы приветствуем усилия любых государств, которые направлены на мирное решение этого конфликта», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону в районе конфликта на Украине.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Киев отверг план Индонезии по мирному урегулированию конфликта.