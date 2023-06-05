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МИД России: Москва приветствует усилия по мирному решению украинского кризиса

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Москва приветствует усилия любых государств, которые направлены на мирное решение украинского кризиса.
МИД России: Москва приветствует усилия по мирному решению украинского кризиса
  • РИА Новости

Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, комментируя информацию о плане Индонезии по мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Мы приветствуем усилия любых государств, которые направлены на мирное решение этого конфликта», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать демилитаризованную зону в районе конфликта на Украине.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Киев отверг план Индонезии по мирному урегулированию конфликта. 

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