Полиция Греции спасла с острова на реке Эврос 91 нелегального мигранта
- AP
Об этом сообщила полиция Греции.
«Греческие власти немедленно оказали первую медицинскую помощь и предоставили одежду и продукты питания», — приводит сообщение РИА Новости.
Уточняется, что среди мигрантов были 34 ребёнка.
Ранее Папа Римский Франциск заявил, что Европейский союз должен принять комплексное решение проблемы миграции.
В апреле стало известно, что пограничники Туниса с начала 2023 года задержали в море более 14 тыс. человек, пытавшихся незаконно попасть в ЕС.