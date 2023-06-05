Полиция Греции спасла с острова на реке Эврос 91 нелегального мигранта

Греческие полицейские спасли 91 мигранта с острова Эврос на границе Греции и Турции.

Об этом сообщила полиция Греции.

«Греческие власти немедленно оказали первую медицинскую помощь и предоставили одежду и продукты питания», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что среди мигрантов были 34 ребёнка.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что Европейский союз должен принять комплексное решение проблемы миграции.

В апреле стало известно, что пограничники Туниса с начала 2023 года задержали в море более 14 тыс. человек, пытавшихся незаконно попасть в ЕС.