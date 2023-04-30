Папа Римский призвал ЕС принять комплексное решение проблемы миграции

Папа Римский Франциск заявил, что Европейский союз должен принять комплексное решение проблемы миграции.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по завершении визита в Венгрию.

«Миграция — это проблема, которую должна на себя взять Европа. Пять стран сейчас страдают в большей степени: Кипр, Греция, Мальта, Италия и Испания — средиземноморские страны, куда прибывают мигранты. И если ЕС не возьмёт проблему на себя, она останется на плечах этих стран», — цитирует его ТАСС.

Уточняется, что Папа Римский в рамках своего визита встречался с беженцами, которых приняла Венгрия, и призывал «не закрывать двери» для мигрантов.

Ранее стало известно, что пограничники Туниса с начала 2023 года задержали в море более 14 тыс. человек, пытавшихся незаконно попасть в ЕС.