Глава фракции Европарламента Вебер предупредил о новом миграционном кризисе

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Евросоюзу грозит новый крупнейший миграционный кризис, заявил председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.

«ЕС в полусне забредает в новый миграционный кризис, хотя резко растущее миграционное давление очевидно», — сказал Вебер в интервью газете Bild.

По его словам, в первые три месяца 2023 года в Италию прибыло на 300% больше беженцев, чем в прошлом году.

Он предложил заключить с Тунисом миграционный пакт, чтобы контролировать поток беженцев из страны.

Ранее стало известно, что пограничники Туниса с начала 2023 года задержали в море более 14 тыс. человек, пытавшихся незаконно попасть в ЕС.

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