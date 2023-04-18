Глава фракции Европарламента Вебер предупредил о новом миграционном кризисе
«ЕС в полусне забредает в новый миграционный кризис, хотя резко растущее миграционное давление очевидно», — сказал Вебер в интервью газете Bild.
По его словам, в первые три месяца 2023 года в Италию прибыло на 300% больше беженцев, чем в прошлом году.
Он предложил заключить с Тунисом миграционный пакт, чтобы контролировать поток беженцев из страны.
Ранее стало известно, что пограничники Туниса с начала 2023 года задержали в море более 14 тыс. человек, пытавшихся незаконно попасть в ЕС.