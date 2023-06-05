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Немецкий политолог Меркель: люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие

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Численное превосходство российской армии приведёт к тому, что люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие, заявил немецкий политолог Вольф Меркель.

Об этом он рассказал в беседе на Spiegel TV.

По словам политолога, на сегодняшний день в России «вооружены» около 1 млн человек, ещё 2 млн находятся в запасе. Меркель добавил, что в случае необходимости пополнить ряды российской армии могут ещё 45 млн человек. 

«Это больше, чем население всей Украины», — цитирует Меркель РИА Новости.

По его мнению, вопрос численности российской и украинской армий станет решающим в конфликте.

Ранее обозреватель Майкл Брендан Доэрти заявил, что низкий моральный дух украинцев может помешать контрнаступлению ВСУ.

Также в издании Valeurs Actuelles назвали потери ВСУ страшным секретом президента Украины Владимира Зеленского.

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