National Review: низкий моральный дух украинцев может помешать контрнаступлению ВСУ
По словам Доэрти, состояние украинского общества говорит о том, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает проблемы.
«Одними из возможных признаков проблем могут быть сообщения о том, что Украина столкнулась с трудностями при вербовке и мобилизации солдат для своего давно обсуждаемого контрнаступления», — пишет Доэрти.
Он отметил, что несмотря на это страны Запада принуждают Украину начать контрнаступление.
Ранее генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг в материале для The Washington Post заявил, что ВС Украины не начинают контрнаступление из-за высоких рисков.
Как пишет Financial Times, украинские войска подвергнутся интенсивному обстрелу со стороны российской армии во время наступления.