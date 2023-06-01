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National Review: низкий моральный дух украинцев может помешать контрнаступлению ВСУ

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Низкий моральный дух украинцев может помешать контрнаступлению украинской армии, заявил обозреватель National Review Майкл Брендан Доэрти.

По словам Доэрти, состояние украинского общества говорит о том, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает проблемы.

«Одними из возможных признаков проблем могут быть сообщения о том, что Украина столкнулась с трудностями при вербовке и мобилизации солдат для своего давно обсуждаемого контрнаступления», — пишет Доэрти.

Он отметил, что несмотря на это страны Запада принуждают Украину начать контрнаступление.

Ранее генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг в материале для The Washington Post заявил, что ВС Украины не начинают контрнаступление из-за высоких рисков.

Как пишет Financial Times, украинские войска подвергнутся интенсивному обстрелу со стороны российской армии во время наступления.

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