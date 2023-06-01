National Review: низкий моральный дух украинцев может помешать контрнаступлению ВСУ

Низкий моральный дух украинцев может помешать контрнаступлению украинской армии, заявил обозреватель National Review Майкл Брендан Доэрти.

По словам Доэрти, состояние украинского общества говорит о том, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает проблемы.

«Одними из возможных признаков проблем могут быть сообщения о том, что Украина столкнулась с трудностями при вербовке и мобилизации солдат для своего давно обсуждаемого контрнаступления», — пишет Доэрти.

Он отметил, что несмотря на это страны Запада принуждают Украину начать контрнаступление.

Ранее генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг в материале для The Washington Post заявил, что ВС Украины не начинают контрнаступление из-за высоких рисков.

Как пишет Financial Times, украинские войска подвергнутся интенсивному обстрелу со стороны российской армии во время наступления.