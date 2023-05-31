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Глава МИД Норвегии призвала не переоценивать возможное наступление ВСУ

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Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельт призвала не переоценивать последствия наступления украинской армии в зоне СВО.
Глава МИД Норвегии призвала не переоценивать возможное наступление ВСУ
  • Gettyimages.ru

Об этом она сказала в интервью Deutsche Welle*.

«Нам не следует переоценивать последствия такого контрнаступления. Я полагаю, что будет очень, очень трудно», — цитирует министра ТАСС.

Ранее генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг в материале для The Washington Post заявил, что ВС Украины не начинают контрнаступление из-за высоких рисков.

Как пишет Financial Times, украинские войска подвергнутся интенсивному обстрелу со стороны российской армии во время наступления.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 28.03.2022.

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