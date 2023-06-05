Посол Алипов: США продолжают давление на Индию с целью оторвать её от России
Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».
«Давление Запада на Индию продолжается», — сказал посол.
Однако, по его словам, поддержание дружественных отношений с Россией соответствует национальным интересам Индии.
«Полагаю, она не поступится ими по чьей-либо прихоти», — добавил Алипов.
Ранее глава индийского банка Kotak Mahindra Удай Котак назвал доллар США крупнейшим финансовым террористом.
Также глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар высоко оценили сотрудничество на важнейших направлениях.