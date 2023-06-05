Посол России в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что давление США на Индию продолжается с целью оторвать страну от России.

Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

«Давление Запада на Индию продолжается», — сказал посол.

Однако, по его словам, поддержание дружественных отношений с Россией соответствует национальным интересам Индии.

«Полагаю, она не поступится ими по чьей-либо прихоти», — добавил Алипов.

Ранее глава индийского банка Kotak Mahindra Удай Котак назвал доллар США крупнейшим финансовым террористом.

Также глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар высоко оценили сотрудничество на важнейших направлениях.