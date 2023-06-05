Секретарь Совбеза Армении Григорян видит определённые проблемы от членства страны в ОДКБ

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что членство страны в Организации Договора о коллективной безопасности создаёт для неё «определённые проблемы», но они не ограничивают сотрудничество с другими странами.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Григоряна, что касается пользы ОДКБ для Армении, то найти какой-либо пример содействия с 2020 года «сложно». При этом он добавил, что работа по укреплению сотрудничества будет продолжаться.

«Мы интенсивно работаем с нашими западными партнёрами по укреплению нашего сотрудничества в сфере безопасности», — сказал Григорян.

Ранее заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян заявил, что Совет безопасности страны в сентябре прошлого года в ходе обсуждения возможности выхода из ОДКБ принял решение не покидать организацию.

Также глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил важность участия Армении в совместных мероприятиях в рамках ОДКБ.