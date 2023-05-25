Шойгу отметил важность участия Армении в совместных мероприятиях в рамках ОДКБ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил важность участия Армении в совместных мероприятиях в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом глава российского оборонного ведомства сказал в ходе заседания совета министров обороны стран — участниц организации, проходящем в белорусской столице.

Он подчеркнул, что Армения является членом ОДКБ и союзником для участников организации.

По словам Шойгу, в ОДКБ заинтересованы в установлении мира и делают всё возможное для стабилизации обстановки в Закавказье.

«При этом особо хотел бы отметить важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ», — сказал министр.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит вести диалог с Арменией о дальнейшей совместной работе в ОДКБ.