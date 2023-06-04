В Совбезе Армении допустили возможность мирного договора с Баку до конца года

Секретарь армянского Совета безопасности Армен Григорян в интервью общественному телевидению Армении заявил, что мирный договор с Азербайджаном может быть подписан до конца года.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, переговоры проходят очень интенсивно.

«Если мы сможем сохранить эту интенсивность и будет решительная поддержка со стороны международного сообщества для достижения прогресса, то есть шанс иметь мирный договор к концу года», — сказал Григорян.

Он добавил, что Ереван собирается добиться заключения мирного договора как можно скорее.

2 июня в Москве состоялась трёхсторонняя встреча рабочей группы Армении, России и Азербайджана по вопросам региональных коммуникаций.

Третьего июня Минобороны России заявило, что один эпизод нарушения режима прекращения огня зафиксирован за минувшие сутки в Мардакертском районе Нагорного Карабаха.

Отмечается, что пострадавших нет.