В Совбезе Армении допустили возможность мирного договора с Баку до конца года
- Gettyimages.ru
Как передаёт РИА Новости, по его словам, переговоры проходят очень интенсивно.
«Если мы сможем сохранить эту интенсивность и будет решительная поддержка со стороны международного сообщества для достижения прогресса, то есть шанс иметь мирный договор к концу года», — сказал Григорян.
Он добавил, что Ереван собирается добиться заключения мирного договора как можно скорее.
2 июня в Москве состоялась трёхсторонняя встреча рабочей группы Армении, России и Азербайджана по вопросам региональных коммуникаций.
Третьего июня Минобороны России заявило, что один эпизод нарушения режима прекращения огня зафиксирован за минувшие сутки в Мардакертском районе Нагорного Карабаха.
Отмечается, что пострадавших нет.