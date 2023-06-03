Минобороны России заявило об одном нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бюллетень ведомства о деятельности российского миротворческого контингента в зоне конфликта.
«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет.
Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил о серьёзных предпосылках к нормализации отношений Баку и Еревана.
22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Армении признать территориальную целостность Азербайджана на 86,6 тыс. кв. км.