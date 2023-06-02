В Москве началась встреча рабочей группы России, Армении и Азербайджана

Пресс-секретарь Алексея Оверчука Андрей Матвеев сообщил, что в Москве началась трёхсторонняя встреча рабочей группы Армении, России и Азербайджана по вопросам региональных коммуникаций.

РИА Новости