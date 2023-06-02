В Москве началась встреча рабочей группы России, Армении и Азербайджана
Пресс-секретарь Алексея Оверчука Андрей Матвеев сообщил, что в Москве началась трёхсторонняя встреча рабочей группы Армении, России и Азербайджана по вопросам региональных коммуникаций.
- РИА Новости
Слова Матвеева приводит РИА Новости.
25 мая российский президент Владимир Путин сообщил, что вице-премьеры России, Армении и Азербайджана встретятся через неделю для обсуждения технических вопросов по Нагорному Карабаху.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»