Le Soir: Бельгия потребует объяснений от Киева из-за инцидента с её оружием под Белгородом

Власти Бельгии потребуют от киевских властей объяснений из-за использования диверсионно-разведывательной группой бельгийского оружия при атаке на Белгородскую область. Об этом пишет газета Le Soir со ссылкой на источник.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что боевики в ходе нападения на Белгородскую область использовали оружие производства Бельгии и Чехии.

«Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб свяжутся с украинскими властями при первой возможности, чтобы потребовать разъяснений», — приводит РИА Новости заявление.

Власти Бельгии отметили, что переданное ВСУ оружие предназначалось для «защиты своей территории и населения».

23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фото «трофейной» бронемашины, захваченной у украинской диверсионно-разведывательной группы.