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Le Soir: Бельгия потребует объяснений от Киева из-за инцидента с её оружием под Белгородом

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Власти Бельгии потребуют от киевских властей объяснений из-за использования диверсионно-разведывательной группой бельгийского оружия при атаке на Белгородскую область. Об этом пишет газета Le Soir со ссылкой на источник.
Le Soir: Бельгия потребует объяснений от Киева из-за инцидента с её оружием под Белгородом
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Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что боевики в ходе нападения на Белгородскую область использовали оружие производства Бельгии и Чехии.

«Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб свяжутся с украинскими властями при первой возможности, чтобы потребовать разъяснений», — приводит РИА Новости заявление.

Власти Бельгии отметили, что переданное ВСУ оружие предназначалось для «защиты своей территории и населения».

23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фото «трофейной» бронемашины, захваченной у украинской диверсионно-разведывательной группы.

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