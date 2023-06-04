Le Soir: Бельгия потребует объяснений от Киева из-за инцидента с её оружием под Белгородом
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Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что боевики в ходе нападения на Белгородскую область использовали оружие производства Бельгии и Чехии.
«Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб свяжутся с украинскими властями при первой возможности, чтобы потребовать разъяснений», — приводит РИА Новости заявление.
Власти Бельгии отметили, что переданное ВСУ оружие предназначалось для «защиты своей территории и населения».
23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фото «трофейной» бронемашины, захваченной у украинской диверсионно-разведывательной группы.