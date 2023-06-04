Столтенберг договорился с Эрдоганом о встрече со Швецией на 12 июня

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что договорился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом о проведении встречи со Швецией 12 июня.

«Во время сегодняшней встречи с президентом Эрдоганом договорился, что следующее заседание Постоянного совместного механизма со Швецией состоится 12 июня», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Столтенберг подчеркнул, что у Анкары ещё есть время на ратификацию заявки Швеции до саммита альянса в Вильнюсе.

Ранее в Стамбуле завершились переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Эрдоган заявил, что Турция сейчас не готова к вступлению Швеции в НАТО.

Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что страны НАТО продолжают упрямо гнуть линию на его расширение.