В ФРГ анонсировали отправку двух военных кораблей в Индо-Тихоокеанский регион в 2024 году
- РИА Новости
По данным телеканала NTV, в регион отправится один фрегат и судно снабжения.
«Это послужит защите международного порядка, основанного на правилах, которые мы все подписали и из которых все должны извлекать пользу», — пояснил Писториус.
Он подчеркнул, что соответствующие меры не направлены против каких-либо стран.
Ранее Писториус заявил, что Европейский союз столкнётся с серьёзными вызовами, если следующий американский президент перестанет уделять внимание проблемам Европы и НАТО.