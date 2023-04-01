Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Европейский союз столкнётся с серьёзными вызовами, если следующий американский президент перестанет уделять внимание проблемам Европы и НАТО.

«Если произойдёт наихудший сценарий и в Белый дом придёт американский президент, который дистанцируется от Европы и НАТО, то мы столкнёмся с вызовами, которые сейчас трудно себе представить», — заявил он в интервью Welt am Sonntag.

Писториус добавил, что следующему американскому лидеру также придётся уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону.

По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, в Европе уже размещено до 150 единиц тактического ядерного оружия США.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа из-за ошибочных антироссийских санкций переплачивает в семь раз за газ (по сравнению с США) и в три раза за электричество (по сравнению с Китаем).