Минобороны Германии: снижение активности США в НАТО станет наихудшим вариантом для Европы

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Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Европейский союз столкнётся с серьёзными вызовами, если следующий американский президент перестанет уделять внимание проблемам Европы и НАТО.
Минобороны Германии: снижение активности США в НАТО станет наихудшим вариантом для Европы
  • РИА Новости

«Если произойдёт наихудший сценарий и в Белый дом придёт американский президент, который дистанцируется от Европы и НАТО, то мы столкнёмся с вызовами, которые сейчас трудно себе представить», — заявил он в интервью Welt am Sonntag.

Писториус добавил, что следующему американскому лидеру также придётся уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону.

По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, в Европе уже размещено до 150 единиц тактического ядерного оружия США.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа из-за ошибочных антироссийских санкций переплачивает в семь раз за газ (по сравнению с США) и в три раза за электричество (по сравнению с Китаем).

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