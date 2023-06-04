Ульянов заявил об отсутствии необходимости в новых договорённостях по ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ООН озвучил суть договорённостей по Запорожской АЭС, нет необходимости заключать новые, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По словам дипломата, само выступление Гросси в ООН является некой разновидностью договорённости.

«Никто не знает, каков статус этого выступления, но сам Гросси исходит из того, что это договорённость. Вот то, что он сказал, никто не опроверг, никто не выступил против, даже украинцы не выступили против», — цитирует Ульянова ТАСС.

Он добавил, что украинская сторона хотела это обусловить «деоккупацией», но в итоге в Киеве приняли к сведению позицию главы МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее сообщил, что обе стороны выразили поддержку работе агентства по обеспечению ядерной безопасности на ЗАЭС.

В МАГАТЭ также заявили, что ситуация на Запорожской АЭС остаётся неустойчивой и потенциально опасной.