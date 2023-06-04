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Аналитик 19FortyFive Вейхерт: падения Байдена каждый раз убеждают мир в слабости США

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Каждый раз, когда президент США Джо Байден падает, весь мир убеждается в слабости Вашингтона, заявил бывший сотрудник конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт.

Об этом сообщает 19FortyFive.

«Прадед Америки пал. Он судорожно пытался встать», — написал Вейхерт.

Аналитик отметил, что весь мир — как друзья, так и враги ищут для себя возможности добиться выгодных уступок, когда «46-й президент падает».

По словам Вейхерта, на фоне состояния Байдена мировые лидеры считают, что смогут добиться от Запада чрезвычайных уступок по невероятно выгодным ценам.

Ранее бывший медик Белого дома Джонатан Рейнер посоветовал Байдену использовать трость после падения.

1 июня сообщалось, что Байден упал во время церемонии выпуска курсантов Академии ВВС США.

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