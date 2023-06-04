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«Рёнхап»: США призвали Китай повлиять на КНДР и вернуть её за стол переговоров

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Спецпредставитель США по КНДР Сон Ким призвал Пекин использовать своё влияние на Северную Корею, чтобы побудить её вернуться за стол переговоров.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Мы также настоятельно призываем Пекин полностью выполнить свои обязательства по резолюциям, которые единогласно приняли члены Совбеза ООН», — добавил спецпредставитель.

При этом он подчеркнул необходимость заставить Пхеньян осознать, что эскалация напряжённости будет иметь «последствия».

Ранее в России призвали США снизить напряжённость с КНДР и возобновить диалог.

В МИД КНДР, в свою очередь, назвали США крупнейшим распространителем оружия массового уничтожения.

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