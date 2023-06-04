«Рёнхап»: США призвали Китай повлиять на КНДР и вернуть её за стол переговоров
Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
«Мы также настоятельно призываем Пекин полностью выполнить свои обязательства по резолюциям, которые единогласно приняли члены Совбеза ООН», — добавил спецпредставитель.
При этом он подчеркнул необходимость заставить Пхеньян осознать, что эскалация напряжённости будет иметь «последствия».
Ранее в России призвали США снизить напряжённость с КНДР и возобновить диалог.
В МИД КНДР, в свою очередь, назвали США крупнейшим распространителем оружия массового уничтожения.