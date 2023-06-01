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В МИД КНДР назвали США крупнейшим распространителем оружия массового уничтожения

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Своими действиями США подрывают систему нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ), заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён.

«США, которые являются крупнейшим в мире распространителем оружия массового уничтожения и прямым разрушителем международной системы ядерного нераспространения, говорят о контроле над распространением ОМУ в других странах», — цитирует ТАСС замминистра.

По его словам, это является насмешкой над международным правом.

Дипломат отметил, что США построили биохимические лаборатории в Южной Корее, на Украине и в других регионах.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Министерство энергетики США занималось вербовкой на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения.

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