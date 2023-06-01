В МИД КНДР назвали США крупнейшим распространителем оружия массового уничтожения

Своими действиями США подрывают систему нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ), заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён.

«США, которые являются крупнейшим в мире распространителем оружия массового уничтожения и прямым разрушителем международной системы ядерного нераспространения, говорят о контроле над распространением ОМУ в других странах», — цитирует ТАСС замминистра.

По его словам, это является насмешкой над международным правом.

Дипломат отметил, что США построили биохимические лаборатории в Южной Корее, на Украине и в других регионах.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Министерство энергетики США занималось вербовкой на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения.