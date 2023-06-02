В России призвали США снизить напряжённость с КНДР и возобновить диалог
По её словам, в России усомнились в готовности США к конструктивным дискуссиям с Северной Кореей, о чём говорят практические действия американской стороны.
«Призываем Вашингтон вместо попыток переложить ответственность на другие страны предпринять конкретные шаги по снижению напряжённости и возобновлению диалога», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее сообщалось, что военные КНДР 13 апреля провели испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18».
Посол России в Северной Корее Александр Мацегора назвал разработку в КНДР новых баллистических ракет и их последующие испытания следствием враждебной политики США.